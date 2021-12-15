İnternet dolandırıcılarının yeni tuzağı: e-posta linki

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları gün geçtikçe daha çok kullanılırken, sosyal medya dolandırıcılığı vakaları da git gide artıyor. E-posta adreslerini veya sosyal medya hesaplarını çaldıran vatandaşlar; bazen sadece hesabını, bazen de parasını kaybediyor. Kimi zamanda sosyal medya dolandırıcıları hesabını çaldıkları kişilerin yakınlarına mesaj göndererek, onları da dolandırmaya çalışıyor.

"Fotoğraf ve görüntüleri kullanarak farklı suçlara yöneliyorlar"

Sosyal medya dolandırıcılarının amaçlarından bahseden Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medyada hesap hırsızlığı oldukça arttı. Sosyal medya kullanıcıları hizmet alırken çok dikkat etmelidir. Bu konuda en çok karşılaşılan durumlar e-posta ya da Facebook ve Instagram gibi hesap hırsızlıkları oluyor. Bu tür hırsızlık girişiminde bulunan kişiler genellikle kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirip, medyadaki fotoğraf ve görüntülerini kullanarak daha farklı suçlara yöneliyorlar.

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Bu hesaplardaki bilgileri kullanarak, banka hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Bu tür girişimler bazen kişinin imajını zedelemek için yapılırken, bazen de kişilerin adına olumsuz görüntüler veya mesajlar gönderiliyor. Bu suçların Türk Ceza Kanunu’nda bir yaptırımı var. Hesabı ele geçirme veya bunu devam ettirmenin suçu 1 yıla kadar hapis veya para cezası olabiliyor. Eğer bu şahıslar ele geçirdikleri bilgileri siler, değiştirir veya başka birilerine gönderirse 2 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Fakat bunun bir cezasının olması, kişilerin güvenliğinin sağlandığı anlamına gelmiyor. İnsanlar, kendi hesaplarını korumaya özen göstermeliler" dedi.

"Gelen her linke tıklamayın"

Hesabı çalınan kişilerin anında yetkili kişilere başvurması gerektiğinin altını çizen Mehmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor. Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri ’hacker’ adını verdiğimiz kişilere gönderir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman yapılması gereken ilk şey, eğer bir kurtarma hesabı varsa onun üzerinden bütün şifrelerin değiştirilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa hizmet alınan mecranın teknik destek birimine başvurarak hesabın çalındığı bildirilmelidir.

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Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine başvurularak hesabın çalındığı bildirilerek, gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Çevremizde bu konuda olumsuz olaylar yaşayan insanlar olabiliyor. Yasal sistemimizin bunu engelleyecek bir tedbiri yok. Sadece olay gerçekleştikten sonra cezalandırmaya yönelik tedbirler var. Dolayısıyla halkımızın bu konuda en üst seviyede tedbir alması ve bilinçli davranması gerekiyor. Çünkü bu tür durumların sonucunda olumlu bir geri dönüş olmaz."

FOTOĞRAF 8 Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü. Bu yıl 14'üncü sırada yer alan Türkiye'nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonların yer aldığı görüldü.<br> Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medyanın Türkiye'nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi. Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor? Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor 2021 verilerine göre, Türkiye'de günlük sosyal medyada harcanılan süre 2 saat 57 dakika olurken, 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde bir süre olarak görüldü. Sosyal medya mecralarının, Türkiye gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

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FOTOĞRAF 7 'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi. Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi. ‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.” ‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.” Kargo dolandırıcılığı Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu... BiP'te paylaş

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