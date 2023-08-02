4 ildeki 6 sit alanının koruma statüsü değiştirildi

Türkiye’nin doğal sit alanları ülkenin yüzölçümünün yüzde 2,5’ine denk geliyor. 2019’da 3 bin 186 olan korunan alan sayısı bu yıl itibariyle 3 bin 534’e yükseldi. Bunlar arasında kuş cenneti diye bilinen Kırşehir Mucur’daki Seyfe Gölü ile kaplumbağaların üreme alanı Antalya’nın Kumköy mevki de yer alıyor.