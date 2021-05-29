Gündem Meriç Nehri artık doğal sit ve nitelikli koruma alanı
EDİRNE

Meriç Nehri artık 'doğal sit ve nitelikli koruma alanı'

Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Edirne merkezinde kalan kısmı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'doğal sit, nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

Haber Merkezi DHA
Edirnede yer alan Meriç Nehri doğal sit ve nitelikli koruma alanı ilan edildi
Meriç Nehri

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 30 artırılması doğrultusunda, Edirne’de yeni koruma alanlarının belirlendiği açıklandı.

Korunma alanı ilan edildi

Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin ilk merkezindeki kalan kısım ile Enez ilçesinin Çandır köyü koruma alanı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Edirne ilimizde doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne ili, Enez ilçesi Çandır köyü ve Edirne merkez ilçesi, Meriç Nehri (merkezde kalan kısmı), ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir” denildi.

Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak
DÜNYA
Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak

FETÖ’nün kaçış tarifesi: En popüleri Meriç üzerinden
GÜNDEM
FETÖ’nün kaçış tarifesi: En popüleri Meriç üzerinden

Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı
Abone Ol Google News
İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

​İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi bugün açıldı.
Tramvay yolunda kaza

Tramvay yolunda kaza

Seferler aksadı, yolcular yürüdü.
Vefat sayısı da düşüyor

​Türkiye'nin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.