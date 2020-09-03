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ADİYAMAN

Adıyaman haberleri: Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler

Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler: Firmaya yasal işlem başlatıldı

Doğal SİT alanı olarak tescilli Gölbaşı Gölü’nün etrafındaki sazlık alana kamyonlarla moloz döküldü. Molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı. Firma tespit edilirken yasal işlemin başlatılması için çalışma yapıldığı öğrenildi. Dökülen molozlar ise temizlenecek.

Haber Merkezi İHA
Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.
Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine adını veren ve Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Gölbaşı Göl çevresine bir firma tarafından molozlar döküldü. İddiaya göre, hafriyat firması yaklaşık 20 kamyon molozu içerisinde onlarca kuş çeşidinin bulunduğu gölün, etrafındaki sazlıkların üzerine döküldü. Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı. Kamyonlarla dökülen molozlar iş makineleriyle düzeltildi.

Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.

Yaşanan bu olaya vatandaşlar tepki gösterirken, molozları döken firma ve araçlar vatandaşlar tarafından görüntülenerek yetkililere bildirildi.

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Park içerisinde yürüyüş yapan Hasan Gül, molozların sazlık alana dökülmesinin kabul edilemez olduğunu yetkililerin biran önce sorumlulara gereken cezayı vermesi gerektiğini belirtti.

Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.

Yetkililer tarafından araçların plakalarından firma tespit edilirken, yasal işlemin başlatılması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetki alanında olan Gölbaşı Gölü Tabiat Parkında mesire yerleri ve gezi parkurları bulunuyor. Yetkililer, dökülen molozların temizleneceğini aktardı.

Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.
Dökülen molozlar nedeniyle sazlık alan moloz altında kaldı.
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