Türkiye’nin yüzde 2,5’u sit alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal sit alanlarında korunan alanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve sulak alanlardan oluşan koruma alanları, son 2 yılda yüzde 9’dan yüzde 10,93’e çıkarıldı. Bu sayede Türkiye’de doğal sit alanlarının toplamı ülke topraklarının yüz ölçümünün yüzde 2,5’ine çıkarıldı. 2023’e kadar hedef, tüm korunan alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 17’sine ulaştırılması.

3 BİN 534 KORUNAN ALAN

2019’da 3 bin 186 olan korunan alan sayısı bu yıl itibariyle 3 bin 534’e yükseldi. Korunan alanlar arasında kuş cenneti olarak bilinen Kırşehir Mucur’daki Seyfe Gölü ile kaplumbağaların üreme alanı olan Antalya’nın Aksu ve Serik ilçeleri sınırındaki Kumköy mevkii de yer alıyor. Bu yıl itibariyle doğal sit alanları sayısı 2 bin 676’ya, milli park sayısı 45’e, tabiat parkı sayısı 248’e, tescilli anıt ağaç sayısı 9 bin 205’e, tescilli mağara sayısı ise 265’e ulaştı.

NESLİ TEHLİKEDEKİ CANLILARA KORUMA

Bakanlık, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların korunması ve izlenmesi çalışmaları da yürütüyor. Patara, Fethiye-Göcek, Belek, Göksu Deltası, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma bölgelerinde deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sulak alanlarda yaşayan flamingo gibi kuş türlerini koruma ve izleme projesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma bölgesinde ise sevgi çiçeği koruma ve izleme projeleri sürüyor.

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