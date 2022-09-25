6. Sultanbeyli Kitap Fuarı Mevlana İdris’e adandı: Kitapların dünyası seni çağırıyor

Sultanbeyli’de 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu Kitap Fuarı ile başladı. “Kitapların Dünyası Seni Çağırıyor” sloganıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen kitap fuarının onur konuğu, ilçedeki bir kütüphaneye de ismi verilen Yazar Mustafa Kutlu oldu. 9 gün boyunca sürecek fuarda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Açılış programına katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Hüseyin Keskin

KÜLTÜREL FAALİYETLERE DEVAM EDİYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Bir kitap fuarımızın daha açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizin yazarlarımıza ve kitaplarımıza olan ilgisi bizlerin de bu yönde çalışmalar yapma azmini daha da artırıyor. Bu anlamda bizler de seve seve sanat ve kültürel faaliyetlere yönelik hizmetler vermeye devam ediyoruz. Fuarımızı bu yıl kıymetli mütefekkir rahmetli Mevlana İdris Zengin’in anısına düzenliyoruz. Ebediyete irtihal eden kıymetli dostumuz Mevlana Zengin’i rahmetle anıyorum. Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden biri olan Mustafa Kutlu da ayrıca onur konuğumuz. Diğer taraftan 6. Sultanbeyli Kitap Fuarımızla 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerimi 9 gün sürecek olan fuarımıza bekliyorum. Birçok yazarımız için fuarımızda söyleşi ve imza günü düzenleyeceğiz” dedi.

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ÇOK ANLAMLI BULUYORUM

AK Parti belediyelerinin temel belediyecilik hizmetlerini çok iyi bir yere getirdiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey’den ve ekibinden Allah razı olsun. Belediyelerimiz gerçekten çok gelişti. Kültüre, sanata, edebiyata büyük hassasiyet gösteriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey’i ve Sultanbeyli Belediyemizi tebrik ediyorum. Bu tarz fuarların tıpkı Sultanbeyli’deki gibi şehrin ortasında bulunmasını çok anlamlı buluyorum. Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Programda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Bugün gençlerimizin günü. Genç kardeşlerimizin kitaplarla iç içe olmaları, kitapların havasını solumaları, kitaba olan bakışı ve uzanan ellerini gösteren Rabbimize hamdolsun. Bu güzel ortamı hazırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ve Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

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İstifade edilecek bir fuar olsun

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin yaptığı konuşmada, “Mevlana İdris Hocamızı rahmetle anıyorum. Edebiyatımızın kıymetli isimlerinin fuarımızda olması bizi çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin fuarımızdan istifade edeceğini biliyorum” dedi.

- Mevlana İdris’in kardeşi Yazar Salih Zengin ise, “Fuarın Mevlana İdris anısına olması çok anlamlı. Çocuk edebiyatının öncü isimlerindendi Mevlana İdris Bey. Rabbim rahmet eylesin. Sayın Başkanımıza fuar için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

- Onur konuğu olarak katılan Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu, “Bu tür fuarlar gençlerimiz açısından çok güzel organizasyonlar. Kitap fuarlarının devamlılığının olmasını diliyorum”

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- Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu da yaptığı konuşmada yılın ilk fuarının hayırlı olmasını diledi.

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