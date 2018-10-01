Sultanbeyli kitaba doyacak

“Sizin İçin Yazdı” sloganıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Eyüp Özsoy ve Osman Boyraz, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay katıldı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen iktisat tarihçilerinden fuar onur yazarı Mehmet Genç söyleşi gerçekleştirdi.

‘TARİH YAZMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Belediye olarak fuarımızın dördüncüsünü düzenliyoruz, bizden sonra da bu fuar inşallah devam edecek. Yayıncılarımıza, okuyucularımıza ve yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerine başladı.

Sultanbeyli’de tarih yazmaya çalıştıklarını belirten Başkan Keskin, “Sultanbeyli mülkiyetle ilgili çalışmasını tamamlarken kültür yolculuğu da yapıyor. 50 metrekarelik kütüphanesi ve 2 bin 500 kitabı olan bir Sultanbeyli’den şuan 125 bin kitabı olan bir Sultanbeyli var. Sekiz gün boyunca sizleri bekliyor olacağız. Evlatlarımız fuarımızı dolaşsın kitaplarını alsınlar” dedi.

7 ekim’e kadar açık

Dördüncüsü düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın kapıları 7 Ekim’e kadar açık kalacak. Ziyaretçiler fuarı saat 10.00 ile 20.00 arası ziyaret edebilecekler. Her gün farklı konularla ilgili söyleşilerin olacağı fuarda yazarlar kitaplarını okurlarına imzalayacak.

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