60 ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı: ​Aksa’yı her zaman savunacağız ​

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 60 ülkeden din işleri başkanı/bakanının katılımıyla “Mescid-i Aksa ve Kudüs” gündemiyle düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini, Sakarya İl Müftülüğünde kamuoyuyla paylaştı.

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ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve himayeleriyle İslam ülkelerinin ve toplumlarının din işleri bakanları- başkanları, temsilcileri ve başmüftüleri olarak Kudüs davası için yapılan olağanüstü toplantı neticesinde bazı hususları dünya kamuoyuna ilan ettiklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra 12 maddelik sonuç bildirgesini okudu.

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BARIŞIN YOLU KUDÜS’TEN GEÇMEKTEDİR

Bildirgede, işgalciler tarafından mabet masumiyetinin sürekli ihlal edildiği ve mübarek Ramazan ayında mescitte ibadet eden Müslümanlara tüm dünyanın gözü önünde silahlarla müdahale edildiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Bu insanlık dışı tutumu şiddetle lanetliyoruz, telin ediyoruz, kınıyoruz. Kudüs’te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir. Unutulmamalıdır ki dünya barışının yolu Orta Doğu’dan, Orta Doğu barışının yolu ise Kudüs’ten geçmektedir.

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İŞGAL BİR AN ÖNCE DURSUN

Kudüs’te barış ise işgalin bir an önce durdurulması ve Müslümanların şehirle olan dini, tarihi ve sosyokültürel bağlarının yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu haliyle işgalci İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırıları dünya barışı önündeki en büyük engeldir. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıması terör devletini şımartan vahim bir karardır. Söz konusu ülkeler bu yaklaşımdan derhal vazgeçmelidir. Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı her daim ve her zeminde savunacaktır.”

OYNAT 06:21 İHH Genel Başkanı Yıldırım: Bu kadar yaygın intifada ilk defa bu sefer gerçekleşti Yeni Şafak'a konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin genelinde insanların İsrail'e karşı ilk defa topyekûn bir mücadele verdiklerini, İsrail'in zulmünü dünyaya olduğu gibi duyurduğunu ve başarılı bir direnişe imza attıklarını ifade etti. Yıldırım, Dünya Müslümanlarının işgalci İsrail'e karşı ses çıkarmaya devam etmesi ve İsrail'in saldırılarına karşılık zulmün karşısında durmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:18 Şehit Şeyh Ahmed Yasin’in unutulmayan röportajı: İsrail 2027’de yok olacak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi. Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in varlığına ilişkin “Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 'Neden bu tarih?' sorusuna ise Şeyh Ahmed Yasin, “Çünkü ben Kuran-ı Kerime inanıyorum. Kuran, milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize.' cevabını vermişti. BiP'te paylaş

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KUDÜS FİLİSTİN’İN EBEDİ BAŞKENTİ

Bildirgede, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğu ve hiçbir güç ya da politikanın bu hakikati değiştiremeyeceği vurgulanarak, “İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır.” bilgisi verildi.