60 ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı: ​Aksa’yı her zaman savunacağız ​

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 60 ülkeden din işleri başkanı/bakanının katılımıyla “Mescid-i Aksa ve Kudüs” gündemiyle düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini, Sakarya İl Müftülüğünde kamuoyuyla paylaştı.
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
- Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve himayeleriyle İslam ülkelerinin ve toplumlarının din işleri bakanları- başkanları, temsilcileri ve başmüftüleri olarak Kudüs davası için yapılan olağanüstü toplantı neticesinde bazı hususları dünya kamuoyuna ilan ettiklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra 12 maddelik sonuç bildirgesini okudu.
BARIŞIN YOLU KUDÜS’TEN GEÇMEKTEDİR
Bildirgede, işgalciler tarafından mabet masumiyetinin sürekli ihlal edildiği ve mübarek Ramazan ayında mescitte ibadet eden Müslümanlara tüm dünyanın gözü önünde silahlarla müdahale edildiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Bu insanlık dışı tutumu şiddetle lanetliyoruz, telin ediyoruz, kınıyoruz. Kudüs’te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir. Unutulmamalıdır ki dünya barışının yolu Orta Doğu’dan, Orta Doğu barışının yolu ise Kudüs’ten geçmektedir.
İŞGAL BİR AN ÖNCE DURSUN
- Kudüs’te barış ise işgalin bir an önce durdurulması ve Müslümanların şehirle olan dini, tarihi ve sosyokültürel bağlarının yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu haliyle işgalci İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırıları dünya barışı önündeki en büyük engeldir. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıması terör devletini şımartan vahim bir karardır. Söz konusu ülkeler bu yaklaşımdan derhal vazgeçmelidir. Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı her daim ve her zeminde savunacaktır.”
KUDÜS FİLİSTİN’İN EBEDİ BAŞKENTİ
Bildirgede, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğu ve hiçbir güç ya da politikanın bu hakikati değiştiremeyeceği vurgulanarak, “İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır.” bilgisi verildi.