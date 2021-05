60 ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı: Aksa’yı her zaman savunacağız Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 60 ülkeden din işleri başkanı, bakan ve başmüftülerin katılımıyla online “Mescid-i Aksa ve Kudüs” toplantısı yaptı. Erbaş’ın açıkladığı 12 maddelik sonuç bildirgesinde, “Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir. Mescid-i Aksa’yı her daim ve her zeminde savunacağız” denildi.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 04:12 Yeni Şafak