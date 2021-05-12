Hesap gününüz gelecek

İslam dünyasını sessizliği ve dünyanın kayıtsız kalmasından güç alan terör devleti İsrail, saldırılarının şiddetini her geçen gün artırıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde atılan gaz bombaları nedeniyle çıkan yangını, Ağlama Duvarı’nda toplanan radikal Yahudi gençlerin dans ederek kutladı.
AKSA’DA ÇIKAN YANGINI SEVİNÇLE İZLEDİ
- Videoda yüzlerce Yahudi gencin yangını büyük bir coşkuyla ve tezahüratlarla seyrettiği görüntüler, İsrail’de Filistinlilere ve Müslümanlara karşı sistemik bir kin ve nefretin varlığını ortaya koydu. Ağlama Duvarında İsrail bayrakları ile toplanan gençlerin ‘Yimakh shemo’ diye bilinen bir şarkıyı söylediği belirlendi.
KÖKLERİNİ KAZIYALIM
İbranicede ağza alınabilecek en ağır beddua olduğu dile getirilen ve coşkuyla söylenen, ‘Köklerini kazıyalım adlarını tarihten silelim’ anlamındaki şarkının hedefi de Mescid-i Aksa ve Filistinlilerdi. Filistinli sosyal medya kullanıcıları görüntüleri, “radikal yahudi yerleşimci kolonyalizmi” ve “faşizm” yorumunu yaptılar. Görüntüler Nazi Almanyası döneminde yaşananlara ilişkin görüntülerle de karşılaştırıldı. İsrailler bu şarkıyı 2015 yılında 18 aylık bebek Ali Devabişe’yi yakarken de söylemişlerdi.
ÜSTLERİNİ YIRTILAR!
- Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen bir grup Siyonist Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırttı. Siyonistlerin bu oyunu kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde Siyonistlere akıl veren bir kişinin kameranın görüntü almasına engel olduğu görülüyor.