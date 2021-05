​İsrail’in suç ortakları

Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için

İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Nur El-Sakka yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten El-Sakka 'Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor. Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim. Bu bizim için çok kıymetli' dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka '3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim' derken duygusal anlar yaşadı.