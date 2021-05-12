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Dünya Gazzenin 30 şehidi var
ORTADOĞU

Gazze’nin 30 şehidi var

İsrail’in önceki gün başlayan Gazze saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 30’a çıktı. 203 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 10’u çocuk. İsrail ordusu, sivillerin ikamet ettiği bir apartmana da hava saldırısı düzenledi. İsrail polisi, Gazze’den atılan roketlerle 3 İsraillinin öldüğünü açıkladı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Gazzede son durum:​ Gazze’nin 30 şehidi var ​
Şehitlerin naaşları ebediyete uğurlanırken hava saldırısında kardeşini ve babasını kaybeden minik bir Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı.

İşgalci İsrail güçleri Kudüs’te ve Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden Müslümanlara saldırmayı sürdürüyor. Gazze’de özellikle sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan işgalciler, 130 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Gazze’deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 10’u çocuk, 1’i kadın olmak üzere 30 Filistinlinin şehit olduğu, 203 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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BİNLERCE ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

  • Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı. Aynı açıklamada, ‘iç cephe savunmasını derinleştirmek’ için Gantz’ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.

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GAZZE’DE 130 NOKTAYA BOMBA

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld ise Gazze’den İsrail’in güneyine atılan roketler nedeniyle Askalan şehrinde 3 İsrailli kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Roket saldırıları nedeniyle yaralananların sayısı ise 45’e yükseldi. İsrail ordusu sözcüsü Hedy İsrail işgal ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 130 bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Bu arada Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela, uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve uluslararası örgütleri, Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik saldırıyı durdurmak için müdahale etmeye çağırdı. Al-Keela, İsrail’in vahşi saldırganlığından kaynaklanacak her türlü ihtiyacı karşılamak için Gazze Şeridi’ndeki merkezleri ve hastaneleri ile sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.

İşgalci İsrail sınır tanımıyor: Gazze'deki basın binasını yerle bir etti
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İşgalci İsrail sınır tanımıyor: Gazze'deki basın binasını yerle bir etti
İsrail savaş uçakları Gazze'de tüm basın kuruluşlarının bulunduğu El Cevhara binasını hedef aldı. Bina yerle bir oldu. Yanında bulunan El Cezire ofisi ise saldırıda zarar gördü.

Güle güle baba

  • Gazze halkı İsrail saldırılarının gölgesinde cenaze törenleri düzenlendi. Şehitlerin naaşları ebediyete uğurlanırken hava saldırısında kardeşini ve babasını kaybeden minik bir Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebali kasabasına düzenlenen işgal baskınlarında şehit olan babasının cenazesinin ardından koşarak ağlayan çocuğun “güle güle baba” feryatlarıyla gözyaşlarına boğuldu. Kalabalık grupların katıldığı cenaze törenlerinde direniş sloganları atıldı.

İHH Genel Başkanı Yıldırım: Bu kadar yaygın intifada ilk defa bu sefer gerçekleşti
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İHH Genel Başkanı Yıldırım: Bu kadar yaygın intifada ilk defa bu sefer gerçekleşti
Yeni Şafak'a konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin genelinde insanların İsrail'e karşı ilk defa topyekûn bir mücadele verdiklerini, İsrail'in zulmünü dünyaya olduğu gibi duyurduğunu ve başarılı bir direnişe imza attıklarını ifade etti. Yıldırım, Dünya Müslümanlarının işgalci İsrail'e karşı ses çıkarmaya devam etmesi ve İsrail'in saldırılarına karşılık zulmün karşısında durmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Şeyh Cerrah direnişi

Şeyh Cerrah mahallesindeki direniş devam ediyor. Siyonist işgalcilerin Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’de sivillere yönelik yaptığı barbar saldırılarından sonra Avrupalı konsolosluk yetkililer Kudüs’te evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlileri Şeyh Cerrah Mahallesi’nde ziyaret etti. Evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerle görüştükten sonra mahalleyi dolaşan konsoloslar, “İsrail, Filistinlileri evlerinden çıkararak uluslararası kanunları çiğniyor” dedi.

Şehit Şeyh Ahmed Yasin’in unutulmayan röportajı: İsrail 2027’de yok olacak
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Şehit Şeyh Ahmed Yasin’in unutulmayan röportajı: İsrail 2027’de yok olacak
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi. Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in varlığına ilişkin “Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 'Neden bu tarih?' sorusuna ise Şeyh Ahmed Yasin, “Çünkü ben Kuran-ı Kerime inanıyorum. Kuran, milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize.' cevabını vermişti.

Demir Kubbe delik deşik

  • İsrail’in resmi ağızlardan sürekli övdüğü hava savunma sistemi Demir Kubbe, Hamas’ın attığı roketlerle delik deşik oldu. Sistemin zaaflarını tespit eden Hamas’ın gönderdiği roketlerden bir kısmı imha edilse de önemli sayıda roket hedeflerini buldu. Gazze Şeridi’nden düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına (Eilat-Ashkelon petrol boru hattı) ait petrol tankında yangın çıktı. Aşkelon’daki enerji tesislerinde de roket isabet etmesi sebebiyle yangın çıktı. Roket atışları nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanındaki uçuşlar bir süre durduruldu.

İşgalci Yahudiler Filistinlilerin arabalarını taşlıyor
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İşgalci Yahudiler Filistinlilerin arabalarını taşlıyor
Aracıyla Yahudi mahallesinden geçen Filistinliye işgalci Siyonistler taşlarla saldırdı. Arabasında hasar oluşan Filistinli, hızlıca uzaklaştığı sırada arabası ile kaza yapıp savruldu. Bu esnada çevredeki Yahudiler alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Filistinliler sokaklara indi: Akkada'ki Yahudiler evlerini terk ediyor
OYNAT 00:18
Filistinliler sokaklara indi: Akkada'ki Yahudiler evlerini terk ediyor
Filistinliler, Gazze'deki İşgalci İsrail Yönetiminin saldırılarına tepki için sokaklara indi. Bölgedeki Yahudiler akın akın evlerini terk ediyorlar.
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