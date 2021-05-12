Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Filistinlilerin sokağa inmesinin ardından işgalciler Akka şehrini terk ediyor
ORTADOĞU

Filistinlilerin sokağa inmesinin ardından işgalciler Akka şehrini terk ediyor

İşgalci İsrail kuvvetleri, Filistinli sivillere yönelik uyguladığı şiddetin dozunu artırdı. Filistinliler, Kudüs ve Gazze'de yaşananlardan sonra diğer şehirlerde sokağa döküldü. Akka şehrindeki işgalciler, halkın sokağa dökülmesinin ardından kenti terk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinlilerin sokağa inmesinin ardından işgalciler Akka şehrini terk ediyor
İşgalciler Akka şehrini terk ediyor

İsrail, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir masum sivillere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiriyor.

Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiler ile başlayan saldırılar son 24 saatte askeri operasyonlara dönüştü ve 10'u çocuk 30 kişi şehit oldu.

Akka'da işgalciler kenti terk ediyor

İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayan Filistin halkı, sokaklara döküldü.

Akka şehrinde Filistinlilerin sokağa dökülmesinin ardından işgalci İsrail vatandaşları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
OYNAT 09:02
Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Nur El-Sakka yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten El-Sakka 'Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor. Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim. Bu bizim için çok kıymetli' dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka '3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim' derken duygusal anlar yaşadı.

El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu
OYNAT 00:20
El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu
İşgalci İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik hava saldırıları nedeniyle Gazze'den İsrail'e başlatılan füze atışlarında Eilat-Ashkelon petrol boru hattı vuruldu.

Birleşmiş Milletler uyardı: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
DÜNYA
Birleşmiş Milletler uyardı: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
Abone Ol Google News
Beşiktaş tüm kredisini tüketti

Beşiktaş tüm kredisini tüketti

Siyah beyazlılar evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.
Kadıköyde şoke eden sonuç

Kadıköy'de şoke eden sonuç

​Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a kaybetti.
İsrail 2027de yok olacak

​Şehit Şeyh Ahmed Yasin'in unutulmayan röportajı.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

Aslan<br> son maça taşıdı

Aslan
son maça taşıdı

Beşiktaş ve F.Bahçe kaybetti, G.Saray umutlandı.

​El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu.

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
İki takım daha<br>küme düştü

İki takım daha
küme düştü

Bir hafta kala kaybettiler ve lige veda ettiler.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.
Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.