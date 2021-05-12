Filistinlilerin sokağa inmesinin ardından işgalciler Akka şehrini terk ediyor

İsrail, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir masum sivillere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiriyor.
Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiler ile başlayan saldırılar son 24 saatte askeri operasyonlara dönüştü ve 10'u çocuk 30 kişi şehit oldu.
Akka'da işgalciler kenti terk ediyor
İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayan Filistin halkı, sokaklara döküldü.
Akka şehrinde Filistinlilerin sokağa dökülmesinin ardından işgalci İsrail vatandaşları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
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Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Nur El-Sakka yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten El-Sakka 'Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor. Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim. Bu bizim için çok kıymetli' dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka '3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim' derken duygusal anlar yaşadı.
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El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu
İşgalci İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik hava saldırıları nedeniyle Gazze'den İsrail'e başlatılan füze atışlarında Eilat-Ashkelon petrol boru hattı vuruldu.
DÜNYA
Birleşmiş Milletler uyardı: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor