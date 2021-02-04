8 yıldır kayıp olan tesisatçının alacak verecek cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
Kocaeli’de, 8 yıl önce kayıplara karışan tesisatçı Akif Demir'in, alacak verecek meselesi sebebi ile tartıştığı iki kişi tarafından öldürülerek, cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti 8 yıl sonra itiraf eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karamürsel ilçesinde tesisatçılık yapan Akif Demir'in kızı, 6 Ağustos 2013 tarihinde polise başvurup babasına ulaşamadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuçsuz kaldı. Ailesi de Demir'in yurt dışına gittiğini düşündü.
Dosya yeniden açıldı
Kayıp ve faili meçhul dosyaları tekrar açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir’in dosyasını yeniden ele aldı. Titiz bir soruşturma yürüten ekipler, Demir'in o dönemdeki banka hesaplarını inceledi, borçlu ve alacağı olduğu kişileri araştırdı. Ekipler, Demir'i tanıyanların ifadelerine başvurarak tartıştığı ya da arasının bozuk olduğu kişilerin listesini çıkardı. Yapılan araştırmalarda C.M. (30) ve H.Ö. (40) isimli kişiler, şüpheli olarak değerlendirildi.
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Cesede ulaşılamadı
Polis ekipleri, dün gece Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan ilk sorgularında Akif Demir'i para meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Akif Demir ile tartıştıklarını ve Kızderbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araç içerisinde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini Aktoprak mevkiindeki uçurumdan attıklarını söyleyen şüpheliler, bölgeye götürülerek yer göstermesi yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Evde bir silah bulundu
H.Ö'nün evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen C.M. ve H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.