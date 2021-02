Apartta ölü bulunmuştu: Sır perdesini incelenen telefon çözecek Bingöl'de, kayıp olarak arandığı sırada apart odasında ölü bulunan 19 yaşındaki Merve Abasiyun'un cep telefonu incelemeye alındı. Baba İbrahim Abasiyun, kızının ölümünde sorumlular varsa belirlenmesini isteyerek, "Bunun peşini bırakmayacağız. Şu an her şey, Merve'nin incelenen telefonuna bağlı. Suçlu varsa biz de en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 03 Şubat 2021, 10:07 Son Güncelleme: 03 Şubat 2021, 10:25 DHA