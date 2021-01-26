Gündem Eyüpsultanda cinayet Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü
İSTANBUL

Eyüpsultan'da cinayet: Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü

Eyüpsultan'da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

İHA
Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul.

  • Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yardan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

İHA
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında yeni gelişme: Müebbet hapis cezası alan amca tahliye edildi
GÜNDEM
4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında yeni gelişme: Müebbet hapis cezası alan amca tahliye edildi

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili sanıkların 38 yıl hapsi isteniyor
GÜNDEM
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili sanıkların 38 yıl hapsi isteniyor

Günlerdir aranan 3 çocuk babasının cesedi ırmaktan çıktı
GÜNDEM
Günlerdir aranan 3 çocuk babasının cesedi ırmaktan çıktı

Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü: Cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
GÜNDEM
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü: Cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı

Abone Ol Google News
Tayyipi görünce yüreğim fenalaştı

Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı

"Ömrümden ömrüne koya" diyen Rabia Nine o anları anlattı.
Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi.
Yeni bir skandalla çalkalanıyor

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.
Eyüpsultan'da cinayet

Eyüpsultan'da cinayet

​Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü.

Türkiye'nin<br>yeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
Transferde kritik hafta

Transferde kritik hafta

​Başkan Ağaoğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.