Eyüpsultan'da cinayet: Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

İHA Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yardan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

İHA Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.



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