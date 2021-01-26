Gündem Pompalı tüfekle cinayet işledi Öldürme amacım yoktu dedi
KOCAELİ

Pompalı tüfekle cinayet işledi: 'Öldürme amacım yoktu' dedi

Pompalı tüfekle cinayet işledi: 'Öldürme amacım yoktu' dedi

Kocaeli’de alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştığı şahsı pompalı tüfekle öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ’öldürme kastım yoktu, mağdurum’ diyen sanık, "Öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık" dedi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İyem’in kardeşi Ertekin İyem de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Erdem İyem, Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ertekin İyem’in, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve sanık Ertekin İyem katıldı. Duruşma, tanık Sinan G.’nin dinlenmesi ile başladı.

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İki tarafı da tanıdığını söyleyen Sinan G., "Ben sanıkların yanında çalışıyorum. Olay olmadan 10 gün önce maktul iş yerine gelmişti. Yanında 4-5 kişi daha vardı. Alkol almışlardı. Bu sırada sanıkların evine daha önce yapılan saldırıları kendisinin yaptığını söyledi. Giderken de, ’Kuran çarpsın burayı havaya uçuracağım’ şeklinde bir cümle kurdu" dedi.

Savunmasında, ‘Benim öldürme kastım yoktu’ diyen sanık Ertekin, "Zaten öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık. Olaylar sebebiyle çok pişmanım. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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