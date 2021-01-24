Kayseri’de öfkeli dayı dehşeti: Yeğenini pompalı tüfekle vurdu

Hayat

Tarihin sıfır noktasından geleceğe sonsuz saygıyla

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’deki kazı çalışmaları Doğuş Grubu’nun desteğiyle sürüyor. Doğuş Grubu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Göbeklitepe’nin dünya lansmanını 2015 yılında Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yapmıştı. Lansman sonrası Göbeklitepe’deki çalışmalarını hızlandıran Doğuş Grubu, kazıları 20 yıl boyunca desteklemenin yanı sıra, ziyaretçilere bütünsel bir deneyim yaşatacak, dünya standartlarında bir ziyaretçi merkezini de tamamlayarak bu 2018 yılında hizmete açtı.