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ANTALYA

Melek İpek için istenen ceza belli oldu: Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in kendisini dövüp, işkence eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Melek İpek'in 'kasten öldürme'den ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Haber Merkezi Diğer
Melek İpek.
Melek İpek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek (31) arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmış, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövmüştü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.
  • Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.

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SAVCI ''MEŞRU MÜDAFAA YOK'' DEDİ, MÜEBBET İSTEDİ

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

  • Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, ''eşi kasten öldürmek'' suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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