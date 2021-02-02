Melek İpek için istenen ceza belli oldu: Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi

Hayat

Manisa'da 4 genç başından aracın içinde ölü bulunmuştu: Arkasındaki gerçek şoke etti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobil yanında cansız bedenleri bulunan Serkan Zangal (23), kuzeni Ümit Zangal (20), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) ölümlerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Zengin ailesine ait bağ evinde toplanan gençlerden Ümit Zangal'ın henüz bilinmeyen nedenle boynunun kırılıp, hayatını kaybettiği, diğerlerinin de cesedi otomobile koyup, Bintepeler Akçeşme mevkisine götürdüğü ve burada av tüfeğiyle intihar ettikleri iddia edildi.