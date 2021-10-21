92 yaşındaki Nuriye nine Mehmetçik için çoraplar ördü

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan, bir çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce askerler için çorap örmeye başladı. Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ergen’i evinde ziyaret ederek, ördüğü çorapları teslim aldı. Ergen, çorapların yanı sıra mağazadan satın aldığı içlikleri de verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca da Nuriye Ergen'e sosyal medyadan "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır" paylaşımıyla teşekkür edildi.

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Ellerin Dert Görmesin Nuriye Teyze☺️



Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye Teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır.🧦 pic.twitter.com/lcESJ0Ku2z — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 21, 2021

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FOTOĞRAF 8 Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor. . 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor. Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor. Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor. Hudut Karakolu Komutanı, 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, \"9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız\" diye konuştu.<br> 'Hudut Kartalları' yerli ve milli silahlar 24 saat nöbette Hakkariİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor. BiP'te paylaş

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