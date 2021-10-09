Mehmetçik küçük Pınar'ı unutmadı: Barış Pınarı Harekatının sembol ismi 2 yaşında

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırılması için Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti. Barış Pınarı Harekatı devam ederken mayın ve EYP temizliği yapan Mehmetçik, hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini almış ve Ziheyye El Halil isimli hamile kadını zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı.

El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Operasyon sırasında hastaneye ulaştırarak hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtaran Mehmetçiğe teşekkür eden El Halil, Barış Pınar Harekatı nedeniyle kızına Pınar ismini vermişti.

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Küçük Pınar 2 yaşına bastı

Annesini hastaneye yetiştirip sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümünde harekatın sembol ismi olan Pınar’ı unutmadı. Askerler, minik Pınar’a doğum günü sürprizi yaptı. Türkiye’den doğum günü pastası alıp El Halil ailesinin Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evine giden Mehmetçik Pınar’ın 2’inci yaşını kutladı. İlk önce doktor tarafından sağlık kontrolü gerçekleştirilen minik Pınar, daha sonra Mehmetçiğin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları tutan Pınar ve ailesine askerler, çeşitli hediyeler verdi.

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'ÖZGÜR YAŞADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Bölgede özgür bir şekilde yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen minik Pınar’ın babası Ali El Halil, “İki yıl önce, operasyonun ilk gününde eşime cerrahi müdahale yapılması gerekiyordu. Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale’de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bu gün 2’inci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPGPKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirmişti.<br> TSK, ilk günün sonunda 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.<br><br><br>TSK, ilk günün sonunda 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.<br> Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPGPKK'lı teröristlerden temizlendi.<br><br>SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.<br><br><br>Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.<br><br><br> Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlar<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPGPKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.<br><br>Bu sürede çok sayıda YPGPKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG PKK’lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü.<br><br>22 Ekim'de Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alınmıştı.<br><br> Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaşmıştı.<br><br><br>Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı. Ancak teröristler söz konusu bölgelerde işgalini sürdürüyor.<br><br><br> Bölgenin nüfusu 250 bini buldu<br><br>Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.<br><br>Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bini buldu.<br><br> Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.<br><br> 22 sağlık tesisi sivillere ücretsiz tedavi hizmeti sunuyor<br><br>Teröristlerden arındırılan bölgelerde, sivillere ücretsiz sağlık hizmetlerine öncelik tanındı. Türkiye Sağlık Bakanlığı adına bölgede faaliyetler yürütülüyor.<br><br>Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekat bölgesinde de ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları kuruldu.<br><br>Bu hastanelerde ve sağlık tesissilerinde ücretsiz çeşitli sağlık hizmetleri sunuluyor.<br><br> Bölgede, 2 İnsani ve Teknik Yardım Hastanesi, 1 kadın doğum ve çocuk hastanesi, 1 klinik, 10 sağlık ocağı, 1 mobil sağlık hizmeti merkezi, 2 aşı merkezi, 2 diyaliz merkezi, 1 fizik tedavi merkezi, 1 PCR laboratuvarı ve 1 kan ve talasemi merkezi olmak üzere toplam 22 sağlık tesisinde siviller tedavi görüyor.<br><br>Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halihazırda Rasulayn ve Tel Abyad İnsani ve Teknik Yardım Hastanelerinde 221 yatak bulunuyor.<br><br> Son bir 2 yılda söz konusu hastanelerde, toplam 6 bin 151 ameliyat yapıldı ve 5 bin 881 bebek hayata gözlerini açtı.<br><br>Bölgede böbrek taşı olan hastalar için de ameliyata gerek kalmadan şok dalgası kullanan böbrek taşı kırma cihazı hizmete girdi.<br><br>Tel Abyad’da kadın doğum ve çocuk kliniğinin yanı sıra işitme kaybı olan hastaların tedavisi için üniteler hizmete girdi.<br><br> 46 bin öğrenci ders başı yaptı<br><br>Türkiye, bölgenin terörden arındırılmasının hemen ardından bölgede yaşayan bireylerin eğitim hakkından faydalanması için hasar görmüş okulların onarımı amacıyla çalışma başlattı.<br><br>Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle de eğitime elverişli okullardaki sınıfların ve öğrencilerin ihtiyaçları giderildi.<br><br>Bölgede eğitime hazır hale getirilen 440 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 46 bin 133 öğrenci ders başı yaptı.<br><br>Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son iki yılda 32 okulun onarım-bakın ve teşrifat işlemleri yapıldı.<br><br>Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor. Tel Abyad ilçesi açılan projelerle adete tekrar doğdu<br><br>Tel Abyad yerel meclisi, evlerin imarında ihtiyaç duyulan betonlu tuğla maddesinin eksikliğini gidermek için tuğla üretim fabrikası açtı.<br><br>Tuğla tesisinin yanı sıra Tel Abyad ilçesinde ve ona bağlı yerleşimlerdeki yan sokakların düzenleme işlemleri için kilit taş fabrikası da açıldı.<br><br>Her iki tesiste onlarca Tel Abyadlıya istihdam sağlandı.<br><br>Diğer yandan Tel Abyad ilçesini modern bir şehre dönüştürmek için iki defa kentteki ana sokakta çevre düzenleme çalışması yapıldı.<br><br><br><br> Barış Pınarı Harekatı 2 yaşında: Tel Abyad ve Rasulayn yeniden doğdu Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 2 yıl geçti. Türkiye'nin altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri adeta yeniden doğdu. 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