Dünya Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde konuşma yapıyor.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​Nükleer saldırıdan bile etkilenmeyecek

​Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez test istenebilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen törende konuşuyor.

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