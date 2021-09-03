Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 'Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı hazırlığı yapan 6 PKKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' denildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!'

