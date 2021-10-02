Suriye'de bölge halkına Mehmetçik'ten şefkat eli

Mehmetçik, Suriye'de bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ediyor.
Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gayret gösteriyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için en büyük motivasyon, umut ve sevgi dolu bakışlar ile tebessüm eden yüzlerdir.
Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Kahraman Komandolarımız; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret göstermektedir" denildi.
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MSB’den yapılan açıklamada, Mazisi şan ve şeref dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor denildi.
Masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Kahraman Mehmetçikler tarafından son olarak Barış Pınarı Harekât bölgesinde ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri icra edildiği kaydedildi.
Söz konusu yardım faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yapılırken bir engelliye de tekerlekli sandalye verildiği kaydedildi. Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerin onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladığı belirtildi.
Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandığı vurgulandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında: Tüm dünyaya örnek oluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekât bölgesinde ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.
FOTOĞRAF 16
Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikata katılmak üzere görev alacak personelin Romanya'ya intikali başladı.
Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile Romanya'ya hareket etti.
Kara yoluyla giden askeri araç konvoyu Tugay'dan yola çıktı. Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, Cincu kentinde tatbikata katılacak.
Tatbikat hakkında <br>< br> ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.
ABD Avrupa Ordusu Komutanlığının, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de milli kuvvetleriyle yer alıyor. <br> <br> Tatbikatın caydırıcılık olarak adlandırılan birinci safhasının ilk aşamasında, ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı, Müşterek Kara Unsur Komutanlığı görevini alarak harekattaki kuvvetlerin Estonya, Bulgaristan ve Romanya'ya intikal etmesine yönelik faaliyetleri koordine ediyor. 1-14 Mayıs’taki tatbikatın bu safhası Bulgaristan, Kanada, Estonya, Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Romanya, İspanya ve İngiltere’nin katılımıyla Estonya, Bulgaristan ve Romanya'da icra ediliyor.
Tatbikatın birinci safhasının ikinci aşamasında ise ABD Avrupa Ordusu'nun, ABD 5’inci Kolordu Komutanlığını, NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nu ve ABD’nin Avrupa'da yer alan kara unsurlarını taktik kontrolüne alması planlanıyor. <br> <br> ABD Piyade Tugayı Muharebe Görev Kuvveti, bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Karadağ'a intikal edecek. Tatbikatın bu safhasına Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Kosova ve Slovenya katılacak.
Tatbikatın inisiyatifin ele geçirilmesi olarak adlandırılan ikinci aşamasında Romanya Kara Kuvvetleri birlikleri, Romanya harekat alanında ABD Avrupa Kara Kuvvetleri birlikleri ile Romanya ve Bulgaristan harekat alanlarında oynak savunma icra edecek.
Karadan ve havadan sevkiyat <br> <br> Macaristan'da askeri hastane ve Arnavutluk'ta Harp Esiri Toplama Merkezi tesis edilecek tatbikatın bu safhası Steadfast Defender 21 tatbikatı ile ilişkilendirilecek. <br>< br> 24 Mayıs-9 Haziran'daki bu safhaya Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında Romanya'nın Cincu kentinde olacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları da 2-9 Haziran'da katılacak.
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
Tatbikata Türkiye, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen çok uluslu NATO Kolordusu 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı (NRDC-TUR) ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile katılım sağlayacak. Ayrıca tatbikatın bu safhasında Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere yer alacak.
Tatbikatın üstünlüğün ele alınmasını kapsayan üçüncü safhası ise, plan çerçevesinde NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesinin yürürlüğe sokulmasıyla başlayacak. Kolektif güvenlik kapsamında ABD 5’inci Kolordusu ve NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu, saldırgan ülke birliklerine karşı taarruzi harekatı başlatacak.
Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı olarak yapılacak bu safhada Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, İspanya, Romanya, Slovenya ve İngiltere görev alacak.
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak Mehmetçik, Tekirdağ'dan yola çıktı.
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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.
Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, Sorun yok, sakin ol diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.
Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü. Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı.
Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.
Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Türk güvenlik güçleri, çaresizlik görüntülerinin yaşandığı bölgede ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Havalimanında çıkan kargaşada eşinin kaybolduğunu belirten Afgan babanın yardımına koşan askerler, altını değiştirip mama verdikleri iki aylık bebeği babaya teslim etti. Havalimanındaki güvenli bölgeye girmek isteyenlerin neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi geçiren çocuk, asker ve özel harekat polisleri tarafından duvardan çekilerek kurtarıldı.