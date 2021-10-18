Dünya Asker tıraşı Mazlum neredeyse Mehmetçik orada
ORTADOĞU

Asker tıraşı: Mazlum neredeyse Mehmetçik orada

Mehmetçik, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halkın eğitim, sağlık, gıda gibi tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Askerler, çocukların tıraşını da bizzat yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asker tıraşı: Mazlum neredeyse Mehmetçik orada
Mehmetçik, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Mehmetçiğin Suriye’deki yardım eli yüreklere dokunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki tüm mahalle ve köylere insani yardım, altyapı ve günlük hayatı desteklemeye dönük faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirildi.

Her zaman her yerde mazlumların yanında: Mehmetçik Suriye’ye yardım elini uzatmaya devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için PKKYPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan kahraman Mehmetçik, ülkemizin yardım elini de bölgeye uzatıyor.
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Hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah meskun mahalleköylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme<br>içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ediyor.
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Kahraman Mehmetçik, terörist nerede ise orayı hedef almaya, masum ve mazlum nerede ise oraya yardım elini uzatmaya, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi.
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Her zaman her yerde mazlumların yanında: Mehmetçik Suriye’ye yardım elini uzatmaya devam ediyor
Mehmetçik, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellendiği Suriye'de insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.

  • Başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin terörist nerede ise orayı hedef almaya, masum ve mazlum nerede ise oraya yardım elini uzatmaya, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya devam edeceği vurgulandı.

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 'Pınar' bebeğin doğum gününü kutladı
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Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 'Pınar' bebeğin doğum gününü kutladı
Suriye'de görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde doğumuna vesile olduğu Pınar isimli bebeğe, harekatın 2. yılında doğum günü kutlaması yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde görev yapan Türk askeri, 25 Ekim 2019'da zırhlı personel taşıyıcı ile Suriye'den Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli anne ile Pınar adı verilen bebeğini unutmadı. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın 2. yılı münasebetiyle Pınar bebeği, Sluk beldesindeki evinde ziyaret ederek doğum günü kutlaması düzenledi.

'Barışın bebeği, umudun simgesi' minik Pınar, Türk doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Doğum günü için yaş pasta kesilirken bebeğe ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verildi.

Tel Abyadlı baba Ali Halil, 2 yıl önce dünyaya gelen minik kızının hikayesini anlattı.
Halil, 25 Ekim 2019'da eşinin doğum sancılarının artması ve doğum için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulması üzerine, ilçede görev yapan Türk askerlerinden yardım istediğini anlattı. Bebeğine Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' adını verdiğini söyleyen Halil, 'O günden bu yana Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman iletişim halindeyiz. Sürekli uğrayıp halimizi hatırımızı soruyorlar.' dedi.

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