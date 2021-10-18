Asker tıraşı: Mazlum neredeyse Mehmetçik orada

Hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah meskun mahalleköylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme<br>içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ediyor.