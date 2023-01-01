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ABD Dışişleri Bakanı 'koordinasyonu sürdürme' mesajı verdi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarında gerçekleşen görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajını verdi.
9:55 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.


#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#koordinasyon
#sürdürme
11 dakika önce
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ABD Dışişleri Bakanı 'koordinasyonu sürdürme' mesajı verdi
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