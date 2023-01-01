ABD'de kritik F-16 görüşmesi: Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken Washington'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız ." dedi.

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, " İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz. " diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken

müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

GÖRÜŞME SONRASI ÇAVUŞOĞLU'NUN BASIN TOPLANTISI

Yaklaşık 1.30 saat süren görüşme sonrası, Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi.





Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanı'yla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Aramızda yıllardır çözülemeyen konular var. Çözüm için tekliflerimiz oldu. F-16 alımı önemli maddelerimizdendi, Biden yönetimi ve Kongre ile işlettiği süreçle ilgili önemli bilgiler aldık. F-16 konusu sadece bizim için değil, NATO için de önemli.

İSVEÇ'İN YOLUN BAŞINDA

Enerji iş birliğimizi daha da geliştirmek için mutabık kaldık. Bu konuya önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşacağız.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecini de ele aldık. Özellikle İsveç'in henüz yolun başında olduğunu belirttik. Somut adımlar beklediğimizi aktardık. Üçlü ahitnamede ne varsa onların uygulanmasını beklediğimizi söyledik.

"TUTULMAYAN SÖZLER GÜVEN ZEDELEDİ"

Suriye'de işbirliği konusunda ABD'ye önerilerde bulunduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'deki siyasi sürece daha fazla önem vermesi gerekiyor. Suriye konusunda tutulmayan sözler güvenimizi zedelemiştir. YPG/PKK'ya silah desteğinin sonlandırılmasını gerektiğini söyledik" dedi.

İlişkilerimizi etkileyen konulardan biri de buradaki FETÖ mevcudiyeti. Müttefiklik ruhu içinde daha iyi bir iş birliğine sahip olmamız gerekiyor.

Vatandaşlarımıza ABD'nin vize süreçlerinde yaşattığı gecikmeleri de konuştuk. Bu konuda biraz iyileşme olsa da sorun hala devam ediyor.

Ukrayna'daki durumu, Suriye'yi, Doğu Akdeniz'i, Afganistan'ı, Ermenistan ve Azerbaycan'ı da konuştuk."



