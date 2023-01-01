F-16'da anlaşma sağlandı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

Yunanistan’a F-35 verilmesine ilişkin haberlere de değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı. ABD’nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs’ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kimin hangi tarafa silah sattığıyla ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan bizim gücümüz ne, ne yapıyoruz, çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz.”