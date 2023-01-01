F-16'da anlaşma sağlandı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16'da askeri müzakerelerin SONA ERDİĞİNİ ve “itiraz olmazsa sürecin tamamlanacağını” söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç’i ağırladı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Yarın Washington’da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Mekanizma Toplantısı’nın bakanlar düzeyinde ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini hatırlatan Çavuşoğlu, F-16 süreciyle ilgili soruya şu cevabı verdi:
“F-16’da askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi. Yönetim, Dışişleri aracılığı ile gayriresmi şekilde kongreye bildirimde bulundu. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. Biri iki itiraz var, özellikle bir senatör sürekli itirazını gündeme getiriyor. Biz sorunsuz bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı. Özellikle yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması önemlidir”
Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, AB adaylık statüsüyle ilgili olarak “Umarım müzakereler bir an önce başlar. Bizi oyaladıkları gibi oyalamazlar” diye konuştu. Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele noktasında Bosna Hersek’ten istenen neticenin alınamadığını da kaydetti: “Kurulacak hükümetten en büyük beklentimiz FETÖ ile mücadelede bize somut destek vermeleri.”