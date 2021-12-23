Afganistan'da kendisinden kaçan kadını İstanbul'da boğarak öldürdü.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammedullah Raihan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, "Olaylardan dolayı çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi. Sanık avukatı ise beraatını talep etti.
SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti Sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldığını, taraflar arasında resmi bir nikah olmadığı gerekçesiyle suçun 'Kasten öldürme' olduğunu belirtti. Sanığı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezasında indirim uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar Verdi.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Afganistan uyruklu Elham Atıfı (27), üniversitede tanışarak imam nikahıyla evlendiği ve iki yıl evli kaldığı Muhammedullah Raihan’dan can güvenliğinin korunması için Afganistan Devleti’nden koruma talebinde bulundu. Atıfı, Raihan ile aralarındaki anlaşmazlığın sona ermemesi nedeniyle 2017 yılında Türkiye'ye geldi. Raihan ise imam nikahlı eşinin Türkiye'ye gelmesinin ardından 2018 yılının ilk günlerinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından İstanbul’a gelerek Atıfı’ya ulaşan Raihan, barışma teklifinde bulundu. İstanbul’da buluşan çift Sultangazi’de bir eve gitti. Konuştukları esnada tartışmanın başlamasının ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı’nın kafasına vurdu. Atıfı’nın bağırmaya başlamasının sonrasında elektrik kablosunu boynuna dolayarak Atıfı’yı boğdu. Raihan, olayın ardından otobüs ile Van’a gitti. Polis ekiplerince Van'da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.