Denizli'de kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in yaklaşık bir yıldır yaşadığı apart dairesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

GÜNDEM Eşi tarafından darp edilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam

Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

REKLAM

GÜNDEM İzmir’de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Furkan Zıbıncı

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu toptancısında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

GÜNDEM Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Furkan Zıbıncı

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen ‘neden yaptınız’ sorusunu yanıtsız bıraktı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

REKLAM

Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi. Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

GÜNDEM İstanbul'da kadın cinayeti: Astım hastası karısını boğarak öldürdü



