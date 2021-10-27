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Denizli'de kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Denizlide kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Furkan Zıbıncı - Şebnem Şirin

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in yaklaşık bir yıldır yaşadığı apart dairesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

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Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Furkan Zıbıncı
Furkan Zıbıncı

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu toptancısında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Furkan Zıbıncı
Furkan Zıbıncı

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen ‘neden yaptınız’ sorusunu yanıtsız bıraktı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi. Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.


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