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İSTANBUL

Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Eski eşini tabancayla öldürdü

Küçükçekmece'de Sedat K., yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış'ı, tabanca ile başından vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Küçükçekmecede kadın cinayeti: Eski eşini tabancayla öldürdü
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış (38) yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat K.'dan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşandığı apartmana taşındı.

  • Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat K. tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti. 2 çocuk annesi kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Gülsüm Yarış (38).
Gülsüm Yarış (38).

ANNENİN FERYADI: KIZIM KORKUDAN BOŞANDI, EVE GELDİ

Yaşananların ardından polis ekiplerince olay yerine çağrılan kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi. Dakikalarca gözyaşı döken anne ve baba, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Silah sesleri duyup eve koşan Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime Yarış acı haberle yıkıldı. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Küçükçekmece'de kadın cinayeti.
Küçükçekmece'de kadın cinayeti.
  • Anne Fadime Yarış, "Kadın boşanmış, 14 senedir kızım gidip geliyor. Kızımı tehdit ediyor. Kızım korkudan boşandı, eve geldi. İçeri almaya korkuyordu. Dün geldi bir çocuğunu aldı, annesi de dedi ki, alsın yeter ki, buradan gitsin. Aldı çocuğu götürdü. Sabah da geldi dedi ki, diğer çocuğu götüreceğim, dedi. Çocuk uyuyor dedim. Sonra kızım da akşam halası hasta onun yanına gitti. Ben de dedim ki, halan çok hasta orada kal dedim. Sabah saat 07.00 de adam geldi, kapıda geziyor. Dedi ki, aşağıda aletlerim var, dükkan açacağım dedi. Aldı götürdü. Kapı bir daha çaldı. Sonra ben kızıma telefon açtım, adam geldi. Kızım geldikten sonra çocuk da anne karnım aç dedi. Yavrum kendine kahvaltı edecekti. Bir de baktım tak, bir ses geldi. kızım gitti, evimi yıktı" diye konuştu.

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