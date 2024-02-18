AK Parti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yarışacak olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gösterilen belediye başkan adayının değiştiği, sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu.
Yeni isim Eczacı Murat Mercan
Yapılan açıklamada, adaylıktan çekilen Abdullah Yener'in yerine Eczacı Murat Mercan'ın belirlendiği belirtildi.
AK Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
''Elbistan Belediye Başkan Adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah YENER kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eczacı Murat MERCAN Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir.
Elbistanımıza ve Kahramanmaraşımıza hayrlı olsun.''