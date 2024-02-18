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AK Parti Elbistan adayı değişti: Yeni isim Murat Mercan

AK Parti ve Cumhur İttifakı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine giderken Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı değişti. Adaylıktan çekilen Abdullah Yener'in yerine belirlenen yeni isim Murat Mercan oldu.

22:46 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Mercan
Murat Mercan

AK Parti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yarışacak olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gösterilen belediye başkan adayının değiştiği, sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu.


Yeni isim Eczacı Murat Mercan


Yapılan açıklamada, adaylıktan çekilen Abdullah Yener'in yerine Eczacı Murat Mercan'ın belirlendiği belirtildi.


AK Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


''Elbistan Belediye Başkan Adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah YENER kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eczacı Murat MERCAN Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir.


Elbistanımıza ve Kahramanmaraşımıza hayrlı olsun.''


#AK Parti
#Kahramanmaraş
#Elbistan
#aday
#Murat Mercan
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