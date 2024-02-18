Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız." dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle seslen'diğini belirterek, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız." dedi.