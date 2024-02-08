AK Parti ve MHP heyetleri toplanıyor

"Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir"