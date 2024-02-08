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AK Parti ve MHP heyetleri toplanıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti ve MHP heyetlerinin, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirilmesi amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:09 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:12 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Feti Yıldız
Feti Yıldız

Yerel seçimlerde, AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirme kararı aldı. Bu çerçevede heyetler arasında gerçekleştirilecek görüşmelerle yeni bir strateji oluşturulması planlanıyor.


Heyetler bugün bir araya geliyor


MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir"
dedi.







#AK Parti
#MHP
#seçim
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