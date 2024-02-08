AK Parti ve MHP heyetleri toplanıyor

Feti Yıldız
Yerel seçimlerde, AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirme kararı aldı. Bu çerçevede heyetler arasında gerçekleştirilecek görüşmelerle yeni bir strateji oluşturulması planlanıyor.
Heyetler bugün bir araya geliyor
Heyetler bugün bir araya geliyor
MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir"
dedi.
#AK Parti
#MHP
#seçim
2 saat önce