Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'umutsuz muhalefet' vurgusuyla tüm vatandaşlara, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X'teki hesabından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlara samimiyetle seslendiğini belirterek, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönüllerinin razı olmadığını belirten Erdoğan, "Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız." dedi.

CHP'nin yapay zeka ile aday belirlemesine ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan ilişkisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim." ifadelerini kullandı.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.

Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.

Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…

“Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz” dayatmasında bulunanlara…

Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...

“Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…

Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim."





CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.



Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2024







