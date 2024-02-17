CHP adayı AK Partili Başkan'ın sloganını kullandı: Parti tabanından tepki geldi

CHP’nin Kapaklı Belediye Başkan Adayı İrfan Mandalı’nın sosyal medyada kullandığı sloganın mevcut Başkan Mustafa Çetin’in 5 yıldır tüm hizmetlerinde kullandığı “İşimiz Gücümüz Kapaklı” oldu.

Başkan Çetin’in yıllardır kullandığı sloganın rakibi tarafından kullanılması sosyal medyada gündeme düşerken, CHP tabanında slogana tepkiler verildi. Mandalı’nın seçim sürecine bu slogana devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Adaylığının kesinleşmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’in görev süresince belediye hizmetlerinde kullandığı slogan olan "İşimiz Gücümüz Kapaklı" sloganını paylaşması ve profil resmi yapması şaşkınlığa neden oldu.