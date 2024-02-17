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CHP adayı AK Partili Başkan'ın sloganını kullandı: Parti tabanından tepki geldi

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Başkanı Mustafa Çetin’in 2019 yılı yerel seçim sürecinde ve akabinde 2019-2024 yılı Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı “İşimiz Gücümüz Kapaklı” sloganı, 31 Mart yerel seçimlerindeki rakibi CHP Kapaklı Belediye Başkan adayı İrfan Mandalı tarafından da kullandı. Mandalı’nın bu paylaşımına bazı vatandaşlar, "İrfan Mandalı başka slogan bulamadı" diyerek tepki gösterdi.

17:45 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Kapaklı Belediye Başkan Adayı'nın kullandığı sloganın, AK Partili Belediye Başkanı'nın yıllardır kullandığı slogan olduğu ortaya çıktı.
CHP Kapaklı Belediye Başkan Adayı'nın kullandığı sloganın, AK Partili Belediye Başkanı'nın yıllardır kullandığı slogan olduğu ortaya çıktı.
CHP’nin Kapaklı Belediye Başkan Adayı İrfan Mandalı’nın sosyal medyada kullandığı sloganın mevcut Başkan Mustafa Çetin’in 5 yıldır tüm hizmetlerinde kullandığı
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
oldu.

Başkan Çetin’in yıllardır kullandığı sloganın rakibi tarafından kullanılması sosyal medyada gündeme düşerken, CHP tabanında slogana tepkiler verildi. Mandalı’nın seçim sürecine bu slogana devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Adaylığının kesinleşmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’in görev süresince belediye hizmetlerinde kullandığı slogan olan "İşimiz Gücümüz Kapaklı" sloganını paylaşması ve profil resmi yapması şaşkınlığa neden oldu.

2004’ten 2019'a kadar üç dönem Kapaklı Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Adayı Mustafa Çetin’e karşı seçimi 8 bin 458 oyla kaybeden İrfan Mandalı, CHP’nin Parti Meclisi kararıyla 31 Mart 2024 seçimleri için Kapaklı Belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.

#AK Parti
#CHP
#Tekirdağ
#Kapaklı
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