CHP adayı AK Partili Başkan'ın sloganını kullandı: Parti tabanından tepki geldi

Başkan Çetin’in yıllardır kullandığı sloganın rakibi tarafından kullanılması sosyal medyada gündeme düşerken, CHP tabanında slogana tepkiler verildi. Mandalı’nın seçim sürecine bu slogana devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Adaylığının kesinleşmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’in görev süresince belediye hizmetlerinde kullandığı slogan olan "İşimiz Gücümüz Kapaklı" sloganını paylaşması ve profil resmi yapması şaşkınlığa neden oldu.
2004’ten 2019'a kadar üç dönem Kapaklı Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Adayı Mustafa Çetin’e karşı seçimi 8 bin 458 oyla kaybeden İrfan Mandalı, CHP’nin Parti Meclisi kararıyla 31 Mart 2024 seçimleri için Kapaklı Belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.