Gündem AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan 81 il başkanıyla bir araya geliyor
İSTANBUL

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan 81 il başkanıyla bir araya geliyor

15 Mart günü gerçekleşen Genel Merkez Gençlik Kolları'nın 6. Olağan Kongresi'nden sonra ilk ziyaretini memleketi Şanlıurfa'ya gerçekleştiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 81 ilin AK Parti Gençlik Kolları başkanları ile ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Diğer
Eyyüp Kadir İnan.
Eyyüp Kadir İnan.

24 Mart'ta gerçekleştirilecek AK Parti Kongresi hazırlıkları sürüyor.

Gündemiyle yoğun geçecek toplantının öncesinde AK Parti'nin 81 ildeki Gençlik Kolları başkanları, sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluştu.

Buluşma sonrası konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının anlamının gençler için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Ayasofya, gönül coğrafyamızın en güzel mescidi. Ayasofya'dan uzak kaldığımız yılları maalesef kayıp olarak görüyoruz. Büyüklerimiz burada alnı secdeye varma huzuruna kavuşamadan bu dünyadan göçtü. Lâkin çok şükür bizim gençliğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgasının ortasına geldi. Liderimizin mücadelesi biz gençlere eğitimde, sağlıkta, teknolojide zaten büyük olanaklar sağlamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılması ise bu noktada bize yeni bir hayat katan büyük bir değişim oldu. AK Parti Gençlik Kolları olarak bugün Ayasofya'da olduğu gibi bizi biz yapan mekanlarımızdan hiçbir zaman ayrı kalamayız, uzakta duramayız." dedi.

İnan, 81 ilin başkanları ile ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar
GÜNDEM
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar

MHP AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
GÜNDEM
MHP AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
Abone Ol Google News
Zirve takibi devam ediyor

Zirve takibi devam ediyor

​Trabzonspor sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü farklı geçti.
Hollanda karıştı

Hollanda karıştı

​Kısıtlamalar uzatılınca halk sokaklara döküldü.
Yeni harita paylaşıldı

​İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı.

Karadeniz derbisi<br>GZT Giresunspor'un

Karadeniz derbisi
GZT Giresunspor'un

​Giresunspor deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.