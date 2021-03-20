AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan 81 il başkanıyla bir araya geliyor

24 Mart'ta gerçekleştirilecek AK Parti Kongresi hazırlıkları sürüyor.

Gündemiyle yoğun geçecek toplantının öncesinde AK Parti'nin 81 ildeki Gençlik Kolları başkanları, sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluştu.

Buluşma sonrası konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının anlamının gençler için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Ayasofya, gönül coğrafyamızın en güzel mescidi. Ayasofya'dan uzak kaldığımız yılları maalesef kayıp olarak görüyoruz. Büyüklerimiz burada alnı secdeye varma huzuruna kavuşamadan bu dünyadan göçtü. Lâkin çok şükür bizim gençliğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgasının ortasına geldi. Liderimizin mücadelesi biz gençlere eğitimde, sağlıkta, teknolojide zaten büyük olanaklar sağlamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılması ise bu noktada bize yeni bir hayat katan büyük bir değişim oldu. AK Parti Gençlik Kolları olarak bugün Ayasofya'da olduğu gibi bizi biz yapan mekanlarımızdan hiçbir zaman ayrı kalamayız, uzakta duramayız." dedi.

REKLAM

İnan, 81 ilin başkanları ile ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

GÜNDEM AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar