MHP AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine katılacak parti heyetini açıkladı.
Buna göre AK Parti kongresine, MHP'den TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.
MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil
18 Mart'ta düzenlenen MHP Kongresi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılmıştı.