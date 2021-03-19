Gündem MHP AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
POLİTİKA

MHP AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ne, MHP, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın bulunduğu 5 kişilik heyetle katılacak.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine katılacak parti heyetini açıkladı.

Buna göre AK Parti kongresine, MHP'den TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü 2023'ün manifestosunu yayınlayacağım
OYNAT 02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü 2023'ün manifestosunu yayınlayacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu yayınlayacağını söyledi.

MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil

18 Mart'ta düzenlenen MHP Kongresi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılmıştı.

MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil
GÜNDEM
MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil
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