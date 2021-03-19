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POLİTİKA

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: Türkiye için güven ve istikrar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganını, "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlediklerini söyledi. Ünal, "İl kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 2019 yılı Aralık ayında başlatılan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan il kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Ünal, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganını, "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

'Türkiye için inandığın yolda yürü'

"Büyük kongrede 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyeceğiz. Bu kongre aslında diğer il kongrelerine de bir cevap oluşturacak çünkü biz kongrede Türkiye için neye inanıyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz ve yolculuğumuz neyin yolculuğu bunun cevabı olacak aslında. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında görmemiz gereken önemli bir şey var, bir parti düşünün 20 yaşında ve bunun 19 yılı iktidar."

"Türkiye güven ve istikrarla büyüyor"

Bunun dünya siyasetinde örneği çok az görülen bir başarı olduğunu vurgulayan Ünal, "Büyük kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganını kullanacağız, çünkü Türkiye güven ve istikrarla büyüyor" diye konuştu

  • Mahir Ünal, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partiyi davet ettiklerini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro oluşturacak"

Mahir Ünal, kongrenin ardından AK Parti MKYK'de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal olarak 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadrolar oluşturulacak. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'de siyaset, makam ve mevki siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti vardır. Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak."

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