AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu millete olan kızgınlığını masadan çıkardı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.
Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Kavacık Mahallesi'ne giden Kurtulmuş, "Karadenizliler Buluşması" etkinliğinde ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine büyük katılım olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimde de güçlü bir sonuç elde edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için destek istedi.
14 Mayıs seçimlerinin ardından, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı video paylaşımına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:
Sandığın üstünde bir söz söylemeyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Bizim halkımız dışarıdan parmak sallanarak kendisini hizaya getirmeye çalışanlara asla rıza göstermez, ne söylerlerse tam tersini yapar, ona göre kendi bildiği yolda yürür. Bütün bunların hepsi yan yana geldi, alt alta geldi, güçlerini birleştirdiler. Milletimiz 'Tamam öyle mi? Ben de Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıkıyorum.' dedi. Yüzde 49,5 budur. Bu milletin Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığının açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması
Daha sonra AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca, Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması"na katılan Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini dile getirdi. Dünyada büyük bir güç mücadelesi yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, bunun merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu aktardı.
Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda gençleri en büyük kazanım olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Kurtulmuş, Meclis'te bulunan 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti'de yer aldığını sözlerine ekledi.
Numan Kurtulmuş, etkinlik kapsamında salonda bulunan gençlerin sorularını da yanıtladı.