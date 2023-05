AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu millete olan kızgınlığını masadan çıkardı

"Her konuştuğunda, her sözü aldıklarında demokrasiden ve kendisine benzemeyenlerin antidemokratik olmasından bahsedenlerin bir kere daha maskelerinin düştüğünü gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o masaya şöyle vurarak 'Buradayım.' dediği laf var ya, o aslında içinde millete karşı duyduğu o kinin, öfkenin dışa vurumuydu. Tabiri caizse millete olan kızgınlığını masadan çıkardı. Masayı yumrukladı, masaya vurdu. Kardeşim şu soruyu sorsanıza, 'Bu kadar bir araya geldik, bu kadar bu içeriden, dışarıdan her türlü desteği aldık da niçin bu millet bize oy vermedi?' Ama öyle yapmak yerine döndüler, deprem bölgesinde milletin Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na verdiği oydan rahatsızlık duyduklarını açıkça ortaya koydular. Bu kafayı biz tanıyoruz. İstemedikleri şekilde oy verenlere yeri geldiğinde 'makarna kafalılar', yeri geldiğinde 'bidon kafalılar', yeri geldiğinde 'göbeğini kaşıyan adam' diyerek aşağılayan, kendisi gibi düşünmeyenleri, bırakın kendisiyle eşit yurttaş olmayı, insan yerine bile koymayan bu zihniyeti çok iyi biliyoruz. Bu zihniyeti millet de çok iyi tanıdığı için bu millet sittin sene rahmetli Menderes'ten bu yana Cumhuriyet Halk Fırkasını iktidara getirmiyor."