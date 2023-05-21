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Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa boynumuzun borcudur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Çaylar bizden muhabbet sizden" adlı programda kadınlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur” dedi.

11:13 . 21/05/2023 Pazar
DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy'de bir programa katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye, dünyadan kendisine verilen talimatlarını dinleyen bir ülke değil. Kılıçdaroğlu Batı’ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı’nın sağlam bir üyesiyiz. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye’yi Batı’ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye’yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kurtulmuş konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur. Ayrıca ev hanımlarına emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz."                                                                            




#Numan Kurtulmuş
#AK Parti Genel Başkanvekili
#Çekmeköy
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