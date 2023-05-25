Kurtulmuş'tan 28 Mayıs mesajı: İkinci turda çok büyük bir farkla milletimiz Erdoğan'ı seçecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Gerçekten Türkiye siyasi tarihinin en zor seçimlerinden birisinin ilk raundunu geride bıraktık. Bu seçim sadece önümüzdeki 5 yıl kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağının çok ötesinde Türkiye'nin hangi istikamete doğru yöneleceğinin tespitiydi. Birinci turda milletimiz AK Parti'ye açık ara birinci çıkartarak, Cumhur İttifakı'nı da parlamentonun birinci grubu haline getirerek aslında hangi istikamette gidilmesi gerektiğini yani Türkiye istikametinde yürüyelim teklifine onay verdiğini milletimiz göstermiştir. Türkiye'nin yeni hedeflerine, büyük hedeflerine yürümede parlamentoyu yasama organı olarak bu istikamette görevlendirmiştir. Nihayetinde milletimizin görevi, tercihi, sinyali ilk turda ortaya koyduğu fikir, karar bu yöndedir. Ama sistemin gereği yüzde 50 artı 1 gerektiği için Cumhurbaşkanı seçiminde iş ikinci tura kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Cumhur İttifakı'nın karşısında, AK Parti'nin karşısında içeride ve dışarıda cümle alemin, cümle muhalefet unsurlarının bir araya geldiğini çok yakından takip ettik” dedi.

Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Niye karşı olduklarına da yine hiç gizleme gereği duymadan ortaya koydular. Ayrıca içerideki havada şuydu; Erdoğan'ın karşısındaki aday sanki şöyle çok yüksek bir oyda ilk turda kazanacak. Hatta şunu bile söyledi bazıları. Bu ittifakın unsurlarından cezaevlerinin duvarlarını kıracağız. Tırnak içince, tutsakları serbest bırakacağız. Yine karşı taraftaki aday açıkça şunları söylemedi mi? Yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz ve PKK'nın Türkiye'nin içerisinde aynen Suriye'nin kuzeyinde oluştuğu gibi birtakım kantonlar oluşturmasının zeminini hazırlayacağız. Yine aynı şekilde yapılan birçok açıklamayla KHK'lıların yani FETÖ'cü olduğu için kamu görevlerinden ayrılanların, ötelenenlerin tekrar göreve iadesini temin edeceğiz. Hep beraber bunları gördük. Ortaya da şöyle bir hava çıktı. Sanki muhalefet büyük oyla kazanıyor ve 15 Mayıs sabahı Türkiye'de her şeyi yeni baştan dizayn ediyor. Hatta şunu da çok açık söylediler geleceğiz, yargılayacağız, hapse atacağız, hesap soracağız diye milletin karşısına çıkarak 14 Mayıs’taki zaferi dereyi görmeden paçayı sıvayarak ilan ettiler. Baktığınız zaman bu siyasi tablonun içerisinde gerçekten muhalefetin çok avantajlı olduğu zannediliyordu. Ama bir şeyi ihmal ettiler, unuttular. Bu milletin derin bir feraseti var. Bu millet herkesin ne söylediğini takip ediyor izliyor ve en sonunda kendisinin bu ülkenin menfaatlerine göre kararını veriyor” diye konuştu.