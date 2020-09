AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki: Her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2020, 12:32 Son Güncelleme: 27 Eylül 2020, 12:41 AA