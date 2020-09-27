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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki: Her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.


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