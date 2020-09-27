Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

SİVİL ALTYAPI CİDDİ ŞEKİLDE HASAR ALDI

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

DÜNYA Pişman olacaklar

AZERBAYCAN KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

ERMANİSTAN'IN UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

OYNAT 01:13 TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler: Ölümden korkmayan cana selam olsun Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde daha önce tespit edilen yerlere helikopterlerle, tanklarla ve uçaklarla atış yapıldığı görüldü. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Tarihe sığmayan şana, Bayrağa renk veren kana, Ölümden korkmayan cana selam olsun. Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!” denildi. BiP'te paylaş

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