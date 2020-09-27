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Gündem İbrahim Kalın Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycanın yanındadır
POLİTİKA

Son dakika haberleri: İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır

İbrahim Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır

Ermenistan'ın cephe hattında Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğu açıklanırken Azerbaycan ordusu da karşı saldırı başlattı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan Azerbaycan'a destek mesajı geldi. Sözcü Kalın, Ermenistan'a saldırılarına karşı "Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir” dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir” ifadelerini kullandı.

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