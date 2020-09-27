İbrahim Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.

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TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A DESTEĞİ TAM

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Pişman olacaklar

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020