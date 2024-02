AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti: Ortak vatan ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık

Yıllarca göz ardı edilen sorunların tozlu raflarda biriktiği Türkiye yönetimini 2002'de devraldıklarını ifade eden Kurum, "Her alanda bütüncül ve güçlü bir çözüm iradesini orada, ülkemizde yaşayan tüm değerlerle birlikte ortaya cesaretli bir şekilde koyduk. Türkiye'de birlik ve beraberliği sağlamak için dostluğumuzu her geçen gün yeni adımlarla, yeni güzelliklerle pekiştirdik. Çünkü biz hep '85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz.' dedik. Her birimiz kendimizi bu ailenin şerefli, asil ve eşit fertleri olarak gördük" dedi.