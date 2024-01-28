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Murat Kurum: Çözüm bizde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’un muhtemel bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler bu milletin evini, dükkânını su bastığında İstanbul’da olmayanların aklından bile geçmez. Çözüm bizdedir, çözüm Cumhur İttifakı'ndadır” dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:30 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği programa katılan Kurum burada bir konuşma yaptı. Kurum, “İstanbul bir deprem tehdidi ile karşı karşıyadır. Ancak, evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip, yüzde 5’ini bile tutamayanların bu durum umurunda bile değildir. Bu sadece bizim umurumuzdadır. 650 bin yeni yuva kurmak için tüm ekibiyle hazır durumda olanların, Kağıthane Yahya Kemal’de, yüzlerce yeni yuva yapanların umurundadır.”


#Murat Kurum
#AK Parti
#İstanbul
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