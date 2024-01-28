AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği programa katılan Kurum burada bir konuşma yaptı. Kurum, “İstanbul bir deprem tehdidi ile karşı karşıyadır. Ancak, evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip, yüzde 5’ini bile tutamayanların bu durum umurunda bile değildir. Bu sadece bizim umurumuzdadır. 650 bin yeni yuva kurmak için tüm ekibiyle hazır durumda olanların, Kağıthane Yahya Kemal’de, yüzlerce yeni yuva yapanların umurundadır.”