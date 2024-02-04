AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yazarımız Ersin Çelik ve muhabirimiz Neslihan Önder'in sorularını yanıtladı. İstanbul’un mevcut yönetimle 5 yılını kaybettiğini söyleyen Kurum, “Hızlıca ve çok çalışarak kaybolan bu beş yılın açığını kapatacağız. Önümüzdeki beş yılda on yıllık performans göstermemiz gerekiyor. Üstüne koya koya gitmemiz lazım” diye konuştu.





Fotoğraf : Sedat Özkömeç / Murat Kurum.

Şantiyeden yetiştiniz. Bürokraside uzun süre görev yaptınız. Sonra uzun dönem bakanlık, ardından da milletvekili seçildiniz. Şimdi İstanbul adayısınız. Bir siyasetçi için neredeyse bütün süreçlerden geçmişsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma hedefiniz var mıydı? Adaylığa hazırlanmış mıydınız? Sıcak bakıyor muydunuz?

TOKİ'de uzmanlıkla başlayıp şube müdürlüğü, sonrasında genel müdürlük yaptım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum, sonrasında İstanbul Milletvekili seçildim. Allah'a hamdolsun. İstanbul gibi aziz bir şehrin adayı olmak büyük bir onur. Ben her yaptığım işi; o işi başarabilmek için yaptım. Emanet edilen koltuğu doldurabilmek için var gücümle çalıştım. Kendi adıma yarını düşünmedim. Hep söylerim; doğru bir tane ve o doğruyu yapmaya çalıştım.

İSTANBUL'UN EVLADI OLMAYA ADAYIM

* Şimdi de İstanbul adayısınız…

İstanbul'un evladı olmaya adayım. İstanbul'un kardeşi olmaya adayım.

* Kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz?

Ben işimde her zaman samimi olmaya çalıştım. İçten olmaya çalıştım. Üzüldüysem üzüldüğümü belli ettim. Sevindiysem sevincimi belli etmeye çalıştım. Bu anlayışla hizmetlerimi yaptım. Yüce Rabbim de bana her zaman destek oldu. Ben bunu hep hissettim, hep yaşadım. Şimdi de İstanbul gibi aziz bir şehrin, kutsal bir şehrin belediye başkan adayı oldum.

* Neler hissediyorsunuz?

Zaferi inşallah. Bunu görüyorum, hissediyorum. O duyguyla hareket ediyorum.

PLANLARIMIZ HAZIR

* İlk bir ay, 100 gün, altı ay ve bir yıllık öncelik sıralaması yaptınız mı? Seçilirseniz İstanbul’un ilk günleri nasıl olacak?

Yaptık çalışmalarımızı, planlarımız hazır. 1 Nisan sabahı projelerimizi acil öncelikli olanlardan başlamak üzere eş zamanlı hemen devreye sokacağız. Buna hazırız. Uyum içerisinde çalışacağız. 1 Nisan'da emin olun İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde o güveni, huzuru görecek halkımız.

* Yaklaşık bir aydır seçim çalışmaları için sahadasınız. İlçe ilçe dolaşıyorsunuz vatandaşlarla konuşuyor onları dinliyorsunuz. İstanbullu sizden ne istiyor, öncelikli talepleri neler?

İstanbul ilgi bekliyor ya. Halkımız sevgi bekliyor. Kucaklanmayı bekliyor. Belediye başkanının, orada oturan yöneticilerin sorunlarını çözmesini bekliyor. Artık bıkmış, usanmış bir görüntü var. İstanbul'a olan ilgisizlik, İstanbul'a olan bakış açısı, mevcut yönetimin yarı zamanlı belediyecilik yapması ve İstanbul dışında her işle uğraşması illallah ettirmiş.

KÜÇÜK SORUNLAR BİLE ÇÖZÜLEMEMİŞ

* İstanbul adaylığınız kesinleştikten sonra hem sahada gördükleriniz, vatandaştan bizzat dinledikleriniz var hem de elinize çok sayıda rapor ulaşıyordur. Bu süreçte sizi en çok şaşırtan sorun ne oldu?

Anlatacak çok fazla sorun var. Bir otobüs durağını koymama gibi hemen çözülecek ama aylardır ötelenen sorunları var İstanbul’un. Veya bir otobüs hattı ilçeye gidiyor, bir sokak daha gidecek. Gidemiyor. Veya yolda su hattında arıza var, ‘Efendim yok ilçe belediyesinin sorumluluğuydu, yok büyükşehrin sorumluluğu’ gibi aylardır bekleyen işler. Yani niye bekler bu iş? Asansörler, yürüyen merdivenler mesela. Çok ufak düzenlemelerle çözülebilecek, iyileştirilecek ama maalesef ilgisizlik sebebiyle yapılmamış, İstanbullunun gündelik yaşamını etkileyen, zorlaştıran çok sayıda sorun var.

* Neden çözülemiyor, bunu saptadınız mı?

Mevcut yönetim baktığınızda 80 bin çalışanın 20 küsur binini işten atıyor. Otuz bin yeni personel alıyor. Elli bin kişinin değiştiği bir belediyeden ne beklersiniz ki? Elli bin kişi bir anda değiştirirseniz bu belediyeyi yönetemezsiniz.

* O zaman buradan şu anlam çıkıyor; seçilirseniz sizin böyle bir tasarrufunuz olmayacak.

Biz niye öyle bir şey yapalım? Şimdi o ekmeğinden edilen arkadaşlar bizi görüyorlar. ‘Biz sebepsiz yere işten atıldık’ diyorlar. Biz bu işten atılan arkadaşlarımızı da geri alacağız. Mevcut yönetimin yaptığı adaletsizliği biz yapmayacağız. Sebepsiz yere hiç kimseyi işten çıkarmayız.

* Geçtiğimiz 5 yılı yeterince doğru analiz ettiniz mi?

Tabii ki, tabii ki. Hızlıca ve çok çalışarak kaybolan bu beş yılın açığını kapatacağız. Önümüzdeki beş yılda on yıllık performans göstermemiz gerekiyor. Üstüne koya koya gitmemiz lazım.

Fotoğraf : Sedat Özkömeç / Ersin Çelik, Murat Kurum.

GÖREVE YEMIN EDEREK BAŞLAYACAĞIZ

Beyannamede bir de yemin metni var. AK Parti’den seçilen belediye başkanları göreve başlarken bu yemini edecekler. Nasıl buldunuz?

Nasıl milletvekili seçilince göreve başlarken yemin ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanları da şehremini olduğu zaman yeminlerini etsin istiyor. Bu bir ruh, bu bir anlayış. O metinde bu millet için, İstanbul için çalışmaya, gece gündüz üretmeye, adaletli olmaya, onları korumaya, kollamaya her çocuğunu çocuğumuz bilmeye her annesini, babasını, annemiz, babamız bilmeye ve İstanbul'un, şehrin ihtiyaçlarına odaklanmaya dair inşallah yemin edeceğiz. Bu yeminle de tüm ekibimiz ve kadrolarımız, açıklamış olduğumuz İstanbul vizyonunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.

650 BIN KONUT SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Bakanlığınız döneminde 200 küsur bin konut yaptırdınız. Şimdi sadece İstanbul’da 650 bin konut yapma gibi iddialı bir vaadiniz var. Rezerv alanlarını belirlediniz mi? Bütçesi hazır mı? Vatandaşı nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?

Biz bu dönüşüme gerçekten inanıyoruz. Biz nasıl on bir ilde üç ay içinde 180 bin konutun inşasını başlattıysak, tüm yaşanan afetlerde Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da, Elazığ'da, İzmir'de, Dereli'deki sellerde milletimize sözlerimizi tuttuysak, şehirlere gidip, şehir meydanlarını yenilediysek, tüm Türkiye'ye sosyal konutları kazandırdıysak, millet bahçeleriyle ilgili yetmiş iki milyon metrekare ülkemize millet bahçesi kazandırdıysak burada da yine sözünü tutan tarafta olacağız. Zaten sözlerimizi tutamazsak da bir daha İstanbul'a aday olmak gibi bir düşüncemiz, isteğimiz olmaz.

KAYNAKLARI VERIMLI KULLANACAĞIZ

Finansal olarak çıkmaza giren, Sayıştay raporuna göre borç batağında olan bir İBB var ortada. Bu düzlemde siz öğrenci kartlarında indirim, İspark ve Halk Ekmek indirimleri ile emekli ve öğrencilere destek vaadinde bulunuyorsunuz. Nasıl finanse edeceksiniz, kaynağı nerede bulacaksınız?

İstanbul tüm Türkiye’ye yeter. Ben şimdi size bir tabloyu göstereceğim. 2018’de İBB toplam geliri 18 milyar lira. Bunun 13 milyarı merkezi idareden geliyor. Yani yüzde 71’i. 2023’te bu sayı kaça çıkmış biliyor musunuz? Yüzde 92’ye. Yani merkezi idareden gelen gelir artmış. Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakler ve bağlı kuruluşlarla birlikte 2024 konsolide bütçesi 515 milyar lira. Biz göreve gelince bu kaynağı en verimli nasıl kullanırız ve yeni gelir kaynakları nasıl oluşturabiliriz buna çalışıyoruz. Öz gelirimizi artıracağız. Yeni gelir kaynakları oluşturarak bütçemizi iki katına çıkaracağız.

Fotoğraf : Sedat Özkömeç / Murat Kurum, Neslihan Önder.

İMAR PLANINI BIZZAT YAPACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Beylikdüzü ile ilgili projelerini açıklayan ve “Cetveli, kalemi çıkaracağız. İmar planlarını bu ellerle yapacağız” diyen Kurum, yeni kaynaklar üreterek projelerini hızla yapacaklarını belirtti. Beylikdüzü’nü deniz ulaşımı ile buluşturacaklarının altını çizen Kurum, “Uygun gördüğümüz alanda İDO iskelesi yapacağız” dedi. Beylikdüzü’ndeki kreş sayısını artıracaklarını ifade eden Kurum, yarı zamanlı belediyecilik yapmayarak 650 bin yuvayı dönüştüreceklerini söyledi. “İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak” diyen Kurum, çocuklara, gençlere, annelere, öğrencilere ve yaşlılara sağlayacakları destekleri anlattı.

SEÇIM ŞARKISI GENCEBAY'DAN

Sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için şarkı besteledi. Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı ve şarkı için bir de klip çekildi. Klipte Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı. Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.







