AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor



https://t.co/A5UoXKTVJx — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2020

Sözcü Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İdlib'de bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur.

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"Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil"

İdlib'de rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir.

Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir.

Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.

Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz.

"Libya, ikinci bir Suriye olmamalıdır"

Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir.

"NATO'nun, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair sözler duymak istiyoruz"

NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. 'Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor' açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz.

Akıncı'nın açıklamaları

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarıyla saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."

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