Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun İdlibdeki askerlerimize yapılan saldırıya misliyle karşılık verilmiştir
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İdlib'deki askerlerimize yapılan saldırıya misliyle karşılık verilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı
DÜNYA
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı
İstifa etti

İstifa etti

​Başörtülü kadınları aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullanmıştı.
İdlibde 5 askerimiz şehit oldu

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

​Rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimiz de yaralandı.
Davanın seyriniiki detay belirleyecek

Davanın seyrini
iki detay belirleyecek

Türkiye'nin konuştuğu cinayet için imza kampanyası başlatıldı.
Mersin'de panik

Mersin'de panik

​Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı.
Anlık takip ediliyor

Anlık takip ediliyor

'Ülkemizde koronavirüs vakası tespit etmedik.'
'280 bin lira ver <br>tümörünü çıkarayım'

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
En büyük zam Adalar hattına

En büyük zam Adalar hattına

Ulaşıma yapılan zamlarda detaylar ortaya çıkmaya başladı.
5G için yerli teknoloji uyarısı

5G için yerli teknoloji uyarısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan USOM'un açılış töreninde konuştu.
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

​PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı silah sığınakta bulundu.
Zam kararı<br> İBB'de alındı

Zam kararı
İBB'de alındı

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması.
Seçim zamanı<br>Türkiye'yi malzeme yapıyor

Seçim zamanı
Türkiye'yi malzeme yapıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Akıncı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyle<br>geçen bir ömür...

Mücadeleyle
geçen bir ömür...

İsrail, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
KKTC'nin yerli otomobili Günsel

KKTC'nin yerli otomobili Günsel

​28 ülke ile anlaşıldı, 20 Şubat'ta tanıtımı yapılacak.
Kolon kesene<br>15 yıl hapis!

Kolon kesene
15 yıl hapis!

​Bilinçli ölüme neden olmakla yargılanacaklar.
Avrupa'yı<br>kasırga vurdu

Avrupa'yı
kasırga vurdu

​Almanya'da Sabine kasırgası nedeniyle 140 uçuş iptal edildi.
Türk-Rus heyetleri<br>İdlib için görüşmede

Türk-Rus heyetleri
İdlib için görüşmede

Görüşmelerin devamı niteliğinde bugün toplanacaklar.
Sergen Yalçın'a <br>mesaj gönderdi

Sergen Yalçın'a
mesaj gönderdi

Boateng oynamayı sevdiği pozisyonu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.