AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış hepsinin başımızın üstünde yeri var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programa konuk oldu. Sıkça tartışma konusu olan LGBT'lilerle ilgili gelen soruya Özhaseki, "Benim dünyaya bakış felsefemi biraz önce söylemeye çalıştım. Küçük bir hikaye anlatmak isterim. İstanbul da Sünbül Efendi bir gün talebelerini toplar, hepsine der ki; bugün size bir soru soracağım der! Siz Tanrı olsaydınız ne yapardınız? Öğrenciler şaşkın, kimisi tövbe estağfurullah efendim diyor! Estağfurullah efendim diyenden geçilmiyor! Oğlum cevap verin, der! Çocuklar, hoca da kendilerini cesaretlendirince her birisi, biri diyor ki; 'kötülükleri yok ederdim', öbürü diyor ki; 'Çok soğuk oluyor kışı yok ederdim', 'Açlığı yok ederdim, fakirliği yok ederdim' diyor! Şimdi ellerine tanrısal bir güç geçirmiş olunca herkes böyle bir şeyde bulunuyor! Orada çalışkan bir öğrenci var, çok da zeki en son sözü ona veriyor, öğrencinin adı Musa Musuhiddin. 'Sen ne yapardın' Musa diyor? 'Efendim ben her şeyi merkezinde bırakırdım' diyor! Her şeyi merkezinde bırakırdım. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi lüzumsuz abes yaratmamıştır! Her yarattığında bir hikmet vardır. O yüzden hiçbir şeyi şunu yok ederdim bunu yok ederdim olmaz! Hayat zıtlıklar üzerine kaim, aklık varsa-karalık var, uzunluk varsa-kısalık var, iyilik varsa-kötülük var." diye konuştu.

"SAYGI DUYMAKTAN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZ"

İnsanların tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre." ifadelerini kullandı.

