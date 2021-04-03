AK Partili Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gitti.

Burada esnafı ziyaret eden Özhaseki, HDP'ye açılan parti kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım. Herkesin özgürlük içerisinde fikrini söylemesine hepimiz taraf olalım. Hele ki meclisin kürsüsüne herkes çıksın, hür iradesi ile istediğini söylesin. Ancak bir tek şartla; teröre ve Türkiye’nin bölünmesine kimse izin vermesin." ifadelerini kullandı.

"Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorundadır"

En büyük suçun terörden yana olmak olduğunu söyleyen Özhaseki, "Üstü kapalı bir şekilde teröre destek vermek, terörün lehine konuşmak, terörden yana olmak en büyük suçtur. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde olmamalı. Siz Avrupa’nın herhangi bir yerinde DEAŞ’ı övücü bir cümle kullanın da göreyim. İspanya’nın bölünmesi ile ilgili bir cümle kullansınlar da göreyim. Ben bugün özgürlük diyenlere soruyorum. Siz Avrupa’nın hangi ülkesinde siz DEAŞ lehine bir cümle edebilirsiniz. Niye o da terör örgütü. O terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? 50 yıldır bu milletin başına bela değil mi? Yavrularımızı şehit eden katiller bunlar değil mi? Nasıl olurda siz lafı çevirerek, demagoji yaparak, üstünü örterek teröre destek verirsiniz ki? Bu teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır. Milletin önünden gitmek zorundadır. Allah bunların gerçek yüzlerini ve çirkinliklerini bu millete göstersin İnşallah" dedi.

REKLAM

GÜNDEM AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi: Yaranız var gocunuyorsunuz