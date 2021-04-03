Gündem AK Partili Özhaseki Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda
POLİTİKA

AK Partili Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım ama teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Partili Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gitti.

Burada esnafı ziyaret eden Özhaseki, HDP'ye açılan parti kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım. Herkesin özgürlük içerisinde fikrini söylemesine hepimiz taraf olalım. Hele ki meclisin kürsüsüne herkes çıksın, hür iradesi ile istediğini söylesin. Ancak bir tek şartla; teröre ve Türkiye’nin bölünmesine kimse izin vermesin." ifadelerini kullandı.

"Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorundadır"

En büyük suçun terörden yana olmak olduğunu söyleyen Özhaseki, "Üstü kapalı bir şekilde teröre destek vermek, terörün lehine konuşmak, terörden yana olmak en büyük suçtur. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde olmamalı. Siz Avrupa’nın herhangi bir yerinde DEAŞ’ı övücü bir cümle kullanın da göreyim. İspanya’nın bölünmesi ile ilgili bir cümle kullansınlar da göreyim. Ben bugün özgürlük diyenlere soruyorum. Siz Avrupa’nın hangi ülkesinde siz DEAŞ lehine bir cümle edebilirsiniz. Niye o da terör örgütü. O terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? 50 yıldır bu milletin başına bela değil mi? Yavrularımızı şehit eden katiller bunlar değil mi? Nasıl olurda siz lafı çevirerek, demagoji yaparak, üstünü örterek teröre destek verirsiniz ki? Bu teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır. Milletin önünden gitmek zorundadır. Allah bunların gerçek yüzlerini ve çirkinliklerini bu millete göstersin İnşallah" dedi.

AK Partili Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda
OYNAT 02:32
AK Partili Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa Türk siyasetinden silinmek zorunda
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım ama teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır' dedi.

AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi: Yaranız var gocunuyorsunuz
GÜNDEM
AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi: Yaranız var gocunuyorsunuz

Fransız mahkemesi 'terörün finansmanı' suçlamasıyla 7 PKK'lıyı tutukladı
DÜNYA
Fransız mahkemesi 'terörün finansmanı' suçlamasıyla 7 PKK'lıyı tutukladı
Abone Ol Google News
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
İstiklal Caddesinde turist yoğunluğu

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

​Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi bu ay Türkiye'de olacak.

Endişelendiren görüntü için uzmanlardan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.