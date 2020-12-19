AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP'li Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevap verdi.

Özhaseki, Meclis'te bazı kişilerin ortamı germek ve kavga çıkarmak niyetinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah aşkına elinizi vicdanına koyun, Tayyip Bey askeri güçle mi gelip oturdu? Diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarına söylesinler. Hepsi CHP tandanslıydı, ruhları CHP yazıyordu, içleri, kalpleri CHP yazıyordu. Askeri ürün olarak geldiler, oturdular.

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Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim, çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın. İnsanlara ne yapacağınızı söyleyin, insanlar sizi sevsinler. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan, böyle insanlara ne denir ki. Düşünün, CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar.

Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor, niye? Delegeleri ayarlamış, kendi adamlarını getirmiş. O diktatör olmuyor, her seçimde aslanlar gibi Türk milletinin oyunu almış insana siz diktatör diyorsunuz. Allah iyiliklerini versin, Allah bu hasta ruhtan kurtarsın bizi."

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OYNAT 00:48 AK Parti Milletvekili Turan: Bunlar Özal'a, Menderes'e de diktatör dedi. Mesele 'Erdoğan' değil CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek kullandığı 'diktatör' ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Meclis'te yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak Özür Özel'i, 'Çok da ciddiye almayın. Müptezelin sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demesi bizim için şereftir' diyerek eleştirdi. BiP'te paylaş

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